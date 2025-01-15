В ДНР оценили перспективу взятия ВС России Великой Новоселки

Пушилин: Взятие Великой Новоселки даст ВС России новый простор для маневров

Переход под контроль российских военных поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР) даст им новый простор для маневров. Перспективу взятия населенного пункта Вооруженными силами (ВС) России оценил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«[От Великой Новоселки] практически ничего не осталось, за исключением глубоко нарытых укрытий, достаточно грамотно выстроенных, потому что было на это время. И после освобождения Великой Новоселки простор для дальнейших маневров, для дальнейших действий у наших подразделений тоже очень серьезный», — объяснил Пушилин.

13 января глава ДНР предрек попытки удержания украинской армией четырех населенных пунктов. В их числе он назвал Красноармейск (украинское название — Покровск), Славянск, Краматорск и Доброполье.

Пушилин также рассказал о продвижении ВС России к Днепропетровской области. По его словам, до границы региона с ДНР российским военным осталось преодолеть семь километров.