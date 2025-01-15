В России высказались о гуманитарных поставках газа в Приднестровье

Депутат Завальный допустил поставки газа в Приднестровье через систему ЕС

Гуманитарные поставки газа из России в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) могут пойти через трубопроводную систему Евросоюза, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Я могу предполагать, что эти поставки могут идти через энергосистему Евросоюза. Каким образом? То ли это будут обменные операции со всеми партнерами, которые есть у того же «Газпрома» на территории Евросоюза, то ли это будет приобретение на рынке ЕС газа и поставки через систему газопроводов в Молдавию уже не через Украину, а с той стороны. Очевидно, об этом идет речь Павел Завальный депутат Госдумы

«В принципе и до этого наши поставки носили гуманитарный характер, имея в виду, что не всегда молдавская сторона в срок оплачивала газ. Когда имеется задолженность, а при этом [идут] поставки и даже текущие платежи производились не полностью либо с опозданием, это уже носило гуманитарный характер этих поставок. Мы понимали, что без энергии страдали прежде всего простые люди, поэтому терпели и низкую платежную дисциплину, и цены у них были значительно ниже общеевропейских цен. Эти поставки, по сути, носили сами по себе уже гуманитарный характер не только для Приднестровья, но и для Молдовы», — сказал депутат.

Как заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, Россия пообещала поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи. По его словам, такое соглашение представители республики заключили с российским министерством энергетики во время визита в Москву. При этом подробный маршрут и детали оплаты пока не согласованы.

1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу через свою территорию из-за истечения соответствующего контракта. Кроме того, «Газпром» остановил поставки в Молдавию из-за задолженности. Российская сторона говорит, что долг составляет 700 миллионов долларов, в Кишиневе это отрицают. Также без энергоресурсов осталось Приднестровье, из-за дефицита там начались веерные отключения электричества.