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09:49, 15 января 2025Бывший СССР

В Тбилиси прошла антиправительственная акция

В центре Тбилиси митингующие собрались на антиправительственную акцию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Антиправительственная акция прошла в центре Тбилиси 14 января, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

Как отмечает агентство, митинг, в котором участвовали актеры, прошел маршем от театра Васо Абашидзе до театра Руставели с лозунгом «Театр и зрители против тирании». Протестующие требуют проведения повторных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.

Ранее стало известно, что в Батуми неизвестные лица избили лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра республики Георгия Гахарию. Оппозиционер был госпитализирован с травмами лица, но в настоящее время уже выписан из медицинского учреждения.

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