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06:30, 16 января 2025Спорт

Вратарь «Динамо» рассказал об отношении к русским в США

Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, что в США хорошо относятся к русским
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от проведенного в США отпуска. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам игрока, он побывал на Гавайях и в Нью-Йорке, где сходил на баскетбол, хоккей, джазовый концерт и мюзикл. «Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в "Динамо", а он сказал мне: "О, у вас же мексиканец есть один – Чавес". Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого», — заявил Лещук.

Ранее Лещук ответил людям, которые возмущаются высокими зарплатами футболистов. Игрок предложил всем желающим пойти заниматься футболом.

28-летний Лещук — воспитанник «Динамо», и на протяжении всей карьеры играет за бело-голубых. В текущем сезоне он провел за команду четыре матча в РПЛ и шесть в Кубке России.

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