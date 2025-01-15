ВВС США получили «Серого волка» для охраны баллистических ракет

ВВС США получили шестой вертолет Grey Wolf для охраны МБР Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США получили шестой вертолет MH-139A Grey Wolf («Серый волк»), который задействуют в охране мест базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает Army Recognition.

«10 января 2025 года Boeing Defense объявила о поставке шестого серийного вертолета MH-139A Grey Wolf на военно-воздушную базу Мальмстром в Монтане. Вертолет приписан к 341-му ракетному полку, который отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и безопасность МБР Minuteman III», — говорится в сообщении.

В основе «Серого волка» лежит многоцелевой вертолет Leonardo AW139. Новые машины выпускают в рамках контракта на 2,4 миллиарда долларов, заключенного в 2018 году. MH-139A заменят вертолеты UH-1N Huey, которые эксплуатируют с 1970-х годов. Grey Wolf превосходит UH-1 по скорости, дальности полета и грузоподъемности.

В ноябре2024 года база Космических сил США Ванденберг сообщила о проведении тестового пуска МБР Minuteman III без снаряжения. LGM-30G Minuteman III приняли на вооружение ВВС США в 1970 году. Она остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США.