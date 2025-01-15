Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 15 января 2025Наука и техника

ВВС США получили «Серого волка» для охраны баллистических ракет

ВВС США получили шестой вертолет Grey Wolf для охраны МБР Minuteman III
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Samuel King Jr. / Wikipedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США получили шестой вертолет MH-139A Grey Wolf («Серый волк»), который задействуют в охране мест базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает Army Recognition.

«10 января 2025 года Boeing Defense объявила о поставке шестого серийного вертолета MH-139A Grey Wolf на военно-воздушную базу Мальмстром в Монтане. Вертолет приписан к 341-му ракетному полку, который отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и безопасность МБР Minuteman III», — говорится в сообщении.

В основе «Серого волка» лежит многоцелевой вертолет Leonardo AW139. Новые машины выпускают в рамках контракта на 2,4 миллиарда долларов, заключенного в 2018 году. MH-139A заменят вертолеты UH-1N Huey, которые эксплуатируют с 1970-х годов. Grey Wolf превосходит UH-1 по скорости, дальности полета и грузоподъемности.

Материалы по теме:
«Поезд номер ноль» Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
«Поезд номер ноль»Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
5 ноября 2023
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В ноябре2024 года база Космических сил США Ванденберг сообщила о проведении тестового пуска МБР Minuteman III без снаряжения. LGM-30G Minuteman III приняли на вооружение ВВС США в 1970 году. Она остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      ВВС США получили «Серого волка» для охраны баллистических ракет

      Германия раскрыла состав нового пакета вооружений для Украины

      США обвинили в использовании Украины для разрушения отношений России и Германии

      Во Львове решили эксгумировать останки советских воинов

      Кандидат на пост главы Пентагона ответил на вопрос о планах бросить пить

      Инаугурацию Трампа посетят три миллиардера

      Вяльбе ответила на жалобы лыжницы Кулешовой на условия проживания на Кубке России в Казани

      Неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи в российском регионе

      В российском городе четыре района частично остались без света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше