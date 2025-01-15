Президент Украины Зеленский подписал закон о воинском учете призывников с 17 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на Верховную Раду.

«Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с помощью электронного кабинета или с помощью личного прибытия в военкомат», — указано в сообщении.

Отмечается, что перед прохождением базовой военной подготовки молодые люди должны пройти медицинское освидетельствование.

Ранее стало известно, что Верховная Рада продлила мобилизацию на Украине с 8 февраля по 9 мая. Продление мобилизации поддержали 310 депутатов, воздержался только один парламентарий, против не проголосовал никто.