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20:10, 15 января 2025Из жизни

Злобная капибара вцепилась в голову девушке и попала на видео

В Колумбии крупная капибара набросилась на девушку и укусила ее за голову
Никита Савин
Никита Савин

В Колумбии злобная капибара набросилась на девушку, которая купалась в озере. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел в муниципалитете Сьенага, департамент Магдалена. На видео попал момент, когда к девушке, находящейся в воде, подплывает крупная капибара. Колумбийка пятилась, однако животное настойчиво преследовало ее, а затем атаковало.

Капибара попыталась вцепиться девушке в лицо, а когда та увернулась, набросилась со спины и начала кусать за голову. После этого перед камерой пробежал спутник пострадавшей с палкой. В конце ролика он под руку выводит девушку из воды.

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В комментариях к ролику многие колумбийцы заявили, что репутация капибар как самых спокойных животных в мире далеко не всегда соответствует действительности. «То, что вы видели ролики, где они спокойные и милые, не отменяет факта, что они — дикие животные», — написал один из зрителей. Другие удивились тому, что спутник девушки так долго не приходил ей на помощь.

Капибары обитают вблизи водоемов в Центральной и Южной Америке и являются самыми крупными грызунами на планете — их вес может достигать 65 килограммов. При этом обычно они обладают спокойным характером и легко приручаются. Тем не менее капибары могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу.

Ранее сообщалось, что в Малайзии злобные выдры искусали бегунью в парке. Позже врачи диагностировали пострадавшей посттравматическое стрессовое расстройство.

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