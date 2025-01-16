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12:51, 16 января 2025Наука и техника

Найдена старейшая трехмерная карта

Во Франции обнаружили старейшую трехмерную карту возрастом 13 тысяч лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dr Médard Thiry / The University of Adelaide

Специалисты Университета Аделаиды (Австралия) вместе с французскими коллегами обнаружили старейшую трехмерную карту местности. Об этом сообщается на сайте организации.

Карту идентифицировали археологи в скальном убежище Сегоньоль 3, известном с 1980-х годов. По словам ученых, предположительно карта местности была нанесена в мегакласте кварцитового песчаника вместе с двумя изображениями лошадей в стиле позднего палеолита. Возраст памятника может составлять 13 тысяч лет.

«То, что мы описали, — это не карта в том виде, в каком мы ее понимаем сегодня — с расстояниями, направлениями и временем в пути», — отметил автор исследования доктор Энтони Милнс. Находка больше напоминает трехмерную миниатюру, изображающую ландшафт с возвышенностями и водными артериями — ручьями, реками, болотами. По мнению Милнса, для людей позднего палеолита информация о расположении рек имела большое значение.

По словам ученых, в ходе исследования они заметили, что отверстия в песчаннике не могли появиться естественным путем, с помощью дождевой воды. Специалисты полагают, что карта могла иметь определенный мифический смысл, связанный с водой. До этого открытия старейшей трехмерной картой называли переносную каменную плиту, созданную людьми бронзового века около 3 тысяч лет назад.

Ранее израильские археологи заявили, что им удалось идентифицировать руины дворца, упомянутого в Ветхом Завете. Речь идет о дворце в Маханаиме, который упоминается в Библии как место коронации царя Иевосфея.

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