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04:24, 16 января 2025Мир

Байден заявил об участии его команды в разработке плана сделки по Газе

Байден заявил, что план сделки по Газе разработала и согласовала его команда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации заявил, что план сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников разработала и согласовала его администрация. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам действующего американского лидера, план будет в значительной степени реализован новой администрацией.

Ранее Байден заявил, что, согласно достигнутой сделке с палестинским движением ХАМАС, Израиль в течение шести недель будет вести переговоры о долговременном прекращении боевых действий.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Соответствующее соглашение начнет действовать в воскресенье, 19 января.

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