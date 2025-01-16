«Динамо» отреагировало на отказ бразильского футболиста приезжать на сборы

Globo: «Динамо» может наказать футболиста Бителло за отказ приезжать на сборы

Московское «Динамо» отреагировало на то, что бразильский полузащитник команды Бителло не прилетел на тренировочный сбор в ОАЭ. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, руководство клуба может наказать футболиста штрафом в размере одной зарплаты. Кроме того, «Динамо» может подать на игрока в суд, если тот потребует одностороннего разрыва контракта или попытается добиться ухода.

Ранее Globo сообщило о желании Бителло покинуть Россию. Причиной называлась политическая обстановка. Сам футболист заявил, что не обращает внимание на разговоры в прессе.

24-летний Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023-го. В текущем сезоне он провел в составе динамовцев 21 матч во всех турнирах, в котором забил один мяч и сделал десять результативных передач.