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11:42, 16 января 2025Экономика

Пенсиям россиян пообещали новую индексацию

Экономист Балынин рассказал об индексации пенсий с учетом инфляции за 2024 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Получателям пенсий в России должны повысить выплаты с учетом превышения прогнозов по официальной инфляции за 2024 год. Об этом, комментируя опубликованные данные Росстата, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета Игорь Балынин.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством индексация пенсий должна быть не ниже роста цен, но в январе выплаты повысили только на 7,3 процента, как говорилось в прогнозе. Фактическая инфляция составила 9,52 процента.

По подсчетам экономиста, размер страховой пенсии с учетом новой индексации должен составить 21 904 рубля, причем за январь также будет произведена доплата в размере 444 рублей. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости подойдет к 25 тысячам рублей.

Пенсии поднимут уже в феврале, причем в этом году впервые за много лет индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в России почти на четверть (24 процента) повысилась сумма годового дохода, который необходим для набора десяти пенсионных баллов, позволяющих получать максимальную пенсию. Теперь гражданину нужно заработать не менее 2 759 000 рублей, то есть получать в месяц не менее 230 000 рублей.

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