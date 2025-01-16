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16:31, 16 января 2025Мир

Лавров ответил на слова кандидата на пост госсекретаря США об Украине

Лавров: Заявления Рубио об Украине — это пока неофициальная позиция США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио об Украине пока не являются официальной позицией Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, публикация размещена в его Telegram-канале.

«Я считаю, что все то, что мы сейчас слышим, не имеет форму официальной позиции. У них такая система, когда их выдвигают на должности в администрации, большинство должностей подлежат утверждению в Сенате. На слушаниях их спрашивают, пытаются выудить какие-то интересные, противоречивые вещи», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что не стал бы однозначно опираться на идеи, которые звучат сейчас. Он напомнил, что избранный президент Дональд Трамп ранее сам сказал, что будет активно работать, но сначала ему надо заехать в офис. После этого Москва и будет анализировать заявления новой администрации.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Рубио заявил, что надеется на начало процесса урегулирования конфликта на Украине с прекращения огня. Он также также назвал абсолютно нереалистичной идею о том, что Украина сможет вернуться к границам до начала специальной военной операции (СВО).

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