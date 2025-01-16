69-я параллель
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18:21, 16 января 202569-я параллель

МЧС сообщило о попавшей в условия полярной ночи, мороза и сильнейшего ветра автоколонне

Колонна экспедиции МЧС оказалась в сложнейших погодных условиях на Чукотке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Автоколонна посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне арктической экспедиции МЧС оказалась в сложнейших погодных условиях на Чукотке. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Как рассказали спасатели, колонна участвующей в экспедиции техники буквально пробивает путь сквозь снега, сносящий автомобили с дороги сильнейший ветер, полярную ночь и мороз минус 35 градусов. «Участники [попавшей в сложные условия экспедиции] проявляют особую осторожность. Спуски на этом маршруте очень крутые и сложные. Рельеф местности крайне непредсказуем», — рассказали в МЧС. По маршруту колонну ожидают перевалы и крутые лесистые сопки.

Также служба показала кадры, снятые участниками экспедиции. На них видно, как вездеходы двигаются по заснеженной местности, а после водителям приходится откапывать из заносов колеса, чья высота достигает человеческого роста.

Ранее в сети появились кадры преодоления арктического льда гигантской станцией «Северный полюс — 42» в Северном Ледовитом океане.

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