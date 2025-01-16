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11:27, 16 января 2025Забота о себе

Названы существенно повышающие риск инфаркта и инсульта заболевания

Терапевт Лапа предупредила, что артрит и диабет могут вызвать проблемы с сердцем
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Людмила Лапа предупредила, что некоторые заболевания могут вызвать инфаркт и другие серьезные сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Их врач назвала изданию «Москва 24».

По словам специалистки, существенно повышает риск проблем с сердцем и сосудами сахарный диабет. Из-за этого заболевания сначала разрушаются капилляры, сосуды, а затем дело доходит и до сердца. Терапевт подчеркнула: у диабетиков вероятность инфаркта и инсульта всегда существенно повышена, что подтверждено статистикой.

Не менее опасен для здоровья сердца и ревматоидный артрит, при котором иммунная система атакует клетки собственного организма, добавила Лапа. По ее словам, зачастую именно сердечный приступ или инсульт становятся причиной летального исхода у пациентов с артритом, констатировала врач.

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В заключение Лапа напомнила, что к развитию проблем с сердцем приводит и неправильный образ жизни, в частности хронический недосып и курение.

Ранее кардиолог Евгения Еремина назвала безопасную для людей после инфаркта дозу кофе. По ее словам, одна-две чашки кофе в день не причинят вреда страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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