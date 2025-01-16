Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines объявила распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции надо до 23:59 по московскому времени 17 января, а улететь — с 20 января до конца зимнего расписания. Уточняется, что предложение действует только на перелеты туда и обратно. В распродаже принимают участие популярные внутренние и зарубежные направления.

Так, улететь из Москвы в Казань получится от 4,5 тысячи рублей, во Владикавказ — от 7 тысяч рублей, а в турецкую Анталью — от 17,3 тысячи рублей. Кроме того, россиянам доступны билеты по сниженным ценам из Иркутска в Шанхай и из Новосибирска в Баку, Ереван и Пекин.

Ранее россиянам раскрыли стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники. Перелет из Калининграда в Санкт-Петербург авиакомпанией «Победа» обошелся в 717 рублей.

