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11:24, 16 января 2025Путешествия

Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines объявила распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов
Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте популярного перевозчика.

Купить авиабилеты в рамках акции надо до 23:59 по московскому времени 17 января, а улететь — с 20 января до конца зимнего расписания. Уточняется, что предложение действует только на перелеты туда и обратно. В распродаже принимают участие популярные внутренние и зарубежные направления.

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Так, улететь из Москвы в Казань получится от 4,5 тысячи рублей, во Владикавказ — от 7 тысяч рублей, а в турецкую Анталью — от 17,3 тысячи рублей. Кроме того, россиянам доступны билеты по сниженным ценам из Иркутска в Шанхай и из Новосибирска в Баку, Ереван и Пекин.

Ранее россиянам раскрыли стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники. Перелет из Калининграда в Санкт-Петербург авиакомпанией «Победа» обошелся в 717 рублей.

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