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10:22, 16 января 2025Забота о себе

Россиянам объяснили вред нескольких популярных продуктов

Эндокринолог Назимова: Продукты с заменителями молочного жира вызывают рак
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова перечислила несколько популярных продуктов, которые ни в коем случае не стоит употреблять в пищу. Этот список она опубликовала в своем Telegram-канале.

Врач посоветовала россиянам отказаться от покупки продуктов с заменителями молочного жира в составе, поскольку они нанесут здоровью только вред. «Молочный жир, содержащий жирные кислоты, необходимые для нормальной работы организма, в таких продуктах заменяют низкокачественными растительными жирами, которые существенно повышают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ожирения и негативно влияют на работу головного мозга», — объяснила эндокринолог.

Еще одна категория вредных, по мнению Назимовой, продуктов — маргарин и спреды, поскольку в них много трансжиров, избыток которых может вызвать проблемы с сердцем и рак. Также врач призналась, что сама никогда не покупает йогурты с длительным сроком хранения, поскольку никаких полезных пробиотиков и метабиотиков в них нет либо их ничтожно мало. «Я люблю готовить йогурт сама, это очень просто. Любая мультиварка справится с этой работой. И вы без особых усилий получите живой, качественный йогурт, который точно принесет вам пользу», — добавила она.

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Помимо этого, в списке запрещенных к покупке продуктов доктора находятся сладости и выпечка с маргарином, конфеты с шоколадной глазурью и готовый мясной фарш. Объяснила она это решение сомнительным составом данных продуктов.

Ранее эндокринолог и специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская рассказала, что орехи улучшают кровообращение, сон и настроение. Однако одновременно с этим они могут вызвать проблемы с пищеварением.

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