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15:51, 16 января 2025Россия

В России прокомментировали слова Зеленского о закулисных переговорах Москвы и Киева

Депутат Госдумы Чепа заявил о нелегитимности Зеленского как переговорщика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский не является легитимным переговорщиком в вопросе урегулирования конфликта России и Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на слова Зеленского об отказе Киева от любых закулисных переговоров с Москвой.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, так как считает, что это не в ее интересах.

«Я не знаю, что можно называть закулисными переговорами, насколько мне известно, идут постоянные переговоры об обмене военнопленными. Являются ли эти переговоры закулисными, я не знаю. Идут переговоры о безопасности на объектах атомной энергетики с присутствием МАГАТЭ», — отметил Чепа.

Я не считаю Зеленского легитимным переговорщиком, с которым в перспективе стоит вести надежные, долгосрочные переговоры и подписывать какие-либо соглашения

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

15 января американская газета The Hill сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.

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