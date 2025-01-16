В России прокомментировали слова Зеленского о закулисных переговорах Москвы и Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский не является легитимным переговорщиком в вопросе урегулирования конфликта России и Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на слова Зеленского об отказе Киева от любых закулисных переговоров с Москвой.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина не ведет закулисных переговоров с Россией, так как считает, что это не в ее интересах.
«Я не знаю, что можно называть закулисными переговорами, насколько мне известно, идут постоянные переговоры об обмене военнопленными. Являются ли эти переговоры закулисными, я не знаю. Идут переговоры о безопасности на объектах атомной энергетики с присутствием МАГАТЭ», — отметил Чепа.
Я не считаю Зеленского легитимным переговорщиком, с которым в перспективе стоит вести надежные, долгосрочные переговоры и подписывать какие-либо соглашения
15 января американская газета The Hill сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.