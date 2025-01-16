Школьный смотритель невзлюбил учеников и стал добавлять в их еду мочу и отбеливатель

В США школьный смотритель попал под суд за то, что подмешивал в еду фекалии

В штате Нью-Джерси, США, школьный смотритель стал намеренно портить еду и посуду учеников и попал под суд. Об этом сообщает портал NJ.com.

На допросе 27-летний Джованни Импеллиццери признался, что невзлюбил школьников и хотел им навредить. Когда столовая была пуста, он приходил туда, мочился в миски, добавлял в контейнеры с продуктами отбеливатель и подмешивал в заготовки фекалии. Согласно обвинению, это возбуждало мужчину.

Некоторые действия Импеллиццери записывал на видео и рассылал их в Telegram. Так смотритель и попался полиции: один человек, пожелавший остаться анонимным, получил его сообщение и пожаловался на него. За порчу еды и посуды Импеллиццери грозит до восьми лет в тюрьме.

Школа избавилась от всех испорченных пищи и предметов. Медики заявили, что из-за действий Импеллиццери никто из учеников не заболел.

Во время судебного разбирательства также вскрылось, что мужчина хранил детскую порнографию и распространял ее. Приговор Импеллиццери вынесут 28 марта.

Ранее сообщалось, что в США арестовали пожилую учительницу из штата Флорида, которая показала школьникам свои фото в голом виде. В прошлом она уже попадала под арест за незаконное проникновение в жилище, нанесение побоев и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

