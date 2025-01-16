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01:01, 16 января 2025Россия

Курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей

В списке остающихся в Судже беженцев нашли ошибки
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Опубликованный уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой список остающихся на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области людей — неполный и содержит ошибки. Об этом «Ленте.ру» рассказали родственники остающихся на занятой ВСУ территории, разыскивающие своих близких.

Речь идет о списке с 517 пропавшими жителями Курской области, который Москалькова опубликовала в четверг, 9 января. Он содержит имена, даты рождения и адреса нахождения людей, по вопросу розыска омбудсмен получила обращения. При этом некоторые пропавшие приведены в списке как чьи-то бабушки и даже просто знакомые. Среди них есть и просто «девочка» 2012 года рождения под номером 99. Позднее, 13 января волонтеры опубликовали свой список пропавших в Судже и окрестностях. В него вошли 340 человек.

По словам уроженки села Заолешенка Суджанского района Курской области Светланы Бегуновой, у которой во время оккупации в Судже оставались мать, отец и дядя, ее близких в списке Москальковой нет. Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что списки, аналогичные выложенному Москальковой, составлялись волонтерами ранее и более точно отражают ситуацию. Бегунова добавила, что они передавались властям региона.

Люди напуганы и ждут нашей помощи. Там [в Приграничье] находится несколько тысяч человек, которые все еще верят, что своих не бросаем

Светлана Бегунова

Россиянка Елена Терехова, чьи родители жили в селе Заолешенка Суджанского района, сообщила, что список не только неполон, но и содержит ошибки. По ее словам, в документе Москальковой она обнаружила себя — и, хотя сперва она приняла это за курьез, позже поняла, что ее пожилые родственники в оккупарованной Судже могут воспринять недостоверную информацию очень болезненно. «Моя мама, у которой порок сердца, может увидеть этот список и решить, что я ищу их и сама попала в плен. Что с ней тогда будет?» — сказала Терехова.

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Также россиянку возмутили неточные формулировки, подобные «девочка N года рождения», встречающиеся в документе. «Все родственники не по разу обращались в различные инстанции: в сельсоветы, МВД, Красный Крест, МЧС, оставляли там анкеты. Все уходит в пустоту», — возмутилась она.

О том, что чиновники игнорируют запросы курян, сказала «Ленте.ру» и Елизавета Кладиенко. Она подчеркнула, что на все обращения получают лишь «шаблонные ответы».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.

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