Цена доставки российской нефти в Китай утроилась

Bloomberg: Цена доставки российской нефти в Китай выросла более чем в три раза

Последние санкции США против российской нефтяной отрасли привели к тому, что стоимость транспортировки нефти с Дальнего Востока в Китай выросла в три раза. Теперь за отправку танкера приходится платить 5-5,5 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на трейдеров сообщает Bloomberg.

До ограничительных мер цена фрахта не превышала 1,5 миллиона долларов, но теперь число танкеров, которые могут доставить груз, существенно сократился. Вашингтон включил в санкционный список более 180 судов, задействованных в доставках.

На этом фоне у берегов Китая простаивают уже несколько танкеров с российской нефтью, которые вышли из дальневосточного порта «Козьмино» с грузом нефти ESPO или Sokol до санкций, но столкнулись с тем, что порты отказываются их принимать.

На этом фоне Китай и Индия — крупнейшие покупатели российской нефти с 2022 года — начали срочно искать новые объемы сырья с поставками в феврале. Крупные корпорации обращаются к поставщикам с Ближнего Востока, из Африки, Северной и Южной Америк, чтобы понять, кто сможет оперативно в случае необходимости поставить дополнительные объемы.

Льготный период санкций истекает 12 марта. За это время разрешается получить партии российской нефти, законтрактованные до 10 января (дата введения санкций) с использованием судов «теневого флота», попавших под ограничения за нарушение условий ценового потолка.