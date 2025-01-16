Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 16 января 2025Экономика

Цена доставки российской нефти в Китай утроилась

Bloomberg: Цена доставки российской нефти в Китай выросла более чем в три раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Последние санкции США против российской нефтяной отрасли привели к тому, что стоимость транспортировки нефти с Дальнего Востока в Китай выросла в три раза. Теперь за отправку танкера приходится платить 5-5,5 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на трейдеров сообщает Bloomberg.

До ограничительных мер цена фрахта не превышала 1,5 миллиона долларов, но теперь число танкеров, которые могут доставить груз, существенно сократился. Вашингтон включил в санкционный список более 180 судов, задействованных в доставках.

На этом фоне у берегов Китая простаивают уже несколько танкеров с российской нефтью, которые вышли из дальневосточного порта «Козьмино» с грузом нефти ESPO или Sokol до санкций, но столкнулись с тем, что порты отказываются их принимать.

На этом фоне Китай и Индия — крупнейшие покупатели российской нефти с 2022 года — начали срочно искать новые объемы сырья с поставками в феврале. Крупные корпорации обращаются к поставщикам с Ближнего Востока, из Африки, Северной и Южной Америк, чтобы понять, кто сможет оперативно в случае необходимости поставить дополнительные объемы.

Льготный период санкций истекает 12 марта. За это время разрешается получить партии российской нефти, законтрактованные до 10 января (дата введения санкций) с использованием судов «теневого флота», попавших под ограничения за нарушение условий ценового потолка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Молодой человек впервые поехал за границу без родителей и едва не лишил жизни двух детей

      МакSим призналась в угоне машины и страшном ДТП

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше