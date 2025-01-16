Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

В Реутове задержали десятиклассника, готовившего нападение на школу

В Реутове спецслужбы предотвратили нападение на школу, которое готовил десятиклассник.

По версии следствия, 16-летний ученик несколько лет назад заинтересовался международным молодежным движением «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). Парень сидел в тематических пабликах в Сети, обсуждал и одобрял массовые расправы в школах. Как считает следствие, он постепенно перешел от теории к практике.

По информации правоохранительных органов, десятиклассник планировал нападение на школу № 1 в Реутове, однако его вовремя удалось задержать. При обыске у него обнаружили три ножа, которые он хотел использовать для расправы над учениками и сотрудниками школы.

В отношении молодого человека уже возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

10 января другой подросток пытался напасть на школу в Курске

10 января поступило сообщение о похожем происшествии в Курске. Там подросток ворвался в здание школы №54, при этом дежуривший у входа охранник не смог остановить его. 16-летний подросток оказался бывшим учеником этой школы. Он разбил окно и перед выходом на улицу бросил сумку, в которой нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига.

Как выяснилось позднее, злоумышленник около полугода встречался с ученицей школы, в которую ворвался с оружием. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что сложные отношения подростка с этой школьницей стали причиной нападения. По данным Следственного комитета, подросток собирался устроить пожар.

В отношении молодого человека было возбуждено дело. Решением суда его отправили под стражу на два месяца.

15 января сообщалось о другом инциденте: в школе Рязани 14-летний подросток выстрелил в голову ученику. ЧП произошло в школе №47 в Московском районе города. Подросток произвел выстрел из травматического пистолета. Пострадавшего ребенка доставили в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России охранников школ и детсадов обяжут иметь наручники и резиновые палки

В России охранников школ и детских садов собираются обязать иметь наручники, резиновые палки, а также оружие и бронежилет в зависимости от ситуации в регионе. Это следует из утвержденных поправок Росстандарта в ГОСТ. Он обязателен для учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью госзакупок, сообщил глава службы Антон Шалаев.

В обычных условиях у охранников, согласно новым правилам, должны быть документы, которые подтверждают факт их дополнительной физической подготовки. Охранники, в частности, могут посещать занятия по специфике оказания охранных услуг, а также практические тренировки по действиям при нападении или возникновении чрезвычайной ситуации в школе или за ее пределами.

В ГОСТе также прописаны требования в случае усиленной охраны объектов. Это может быть связано с введением повышенной опасности в регионе, резкой сменой криминогенной обстановки и другими ситуациями. В этом случае охранники должны быть в бронежилетах, бронекасках и со служебным оружием.

В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

Также ранее сообщалось, что в России может появиться система СМС-оповещений об опасностях в школах. Об этом сообщал в феврале 2024 года первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик.

По его словам, система личной безопасности разрабатывается Росгвардией совместно с Минпросвещения. Подобная разработка позволит передавать сигнал в подразделения вневедомственной охраны, а также рассылать его по СМС находящимся в учебном учреждении и рядом с ним. Отмечалось, что разработка будет продолжена среди прочего и в рамках отдельных поручений.