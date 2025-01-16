Врач предупредила об опасности попыток оздоровиться с помощью голодания

Гастроэнтеролог Кардашова: Голодание может привести к повреждению мышц и органов

К лечебному голоданию нужно прибегать только под контролем врача, предупредила гастроэнтеролог София Кардашова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала об опасности этого метода оздоровления.

По словам врача, в ограниченных случаях специалисты применяют полное («влажное») голодание, когда человек не потребляет пищу, но употребляет воду, и абсолютное («сухое») голодание, при котором исключаются как еда, так и вода. «Одно из немногих показаний к краткосрочному голоданию — это острое состояние панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временной "передышки" для органа. Однако даже в этом случае голод длится не более трех дней и проводится под строгим контролем в стационарных условиях с поддержанием уровня электролитов в крови через капельницы», — объяснила она.

При этом самостоятельные попытки оздоровиться с помощью голодания могут привести к необратимым последствиям для здоровья, уверяет Кардашова. Она объяснила, что без контроля врача эта методика может привести к нарушению обмена веществ, включая распад белков и повреждение мышц и органов. Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, длительное голодание может ослабить иммунитет, ухудшить состояние внутренних органов и вызвать нарушение работы сердца, почек и печени.

Помимо этого, обратила внимание Кардашова, голодание может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения — анорексии, булимии. В повседневной жизни для поддержания здоровья и снижения веса она порекомендовала прибегать к более безопасным методам — правильному питанию, физической активности, контролю за своим эмоциональным состоянием.

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