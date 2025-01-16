Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:28, 16 января 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности попыток оздоровиться с помощью голодания

Гастроэнтеролог Кардашова: Голодание может привести к повреждению мышц и органов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

К лечебному голоданию нужно прибегать только под контролем врача, предупредила гастроэнтеролог София Кардашова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала об опасности этого метода оздоровления.

По словам врача, в ограниченных случаях специалисты применяют полное («влажное») голодание, когда человек не потребляет пищу, но употребляет воду, и абсолютное («сухое») голодание, при котором исключаются как еда, так и вода. «Одно из немногих показаний к краткосрочному голоданию — это острое состояние панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временной "передышки" для органа. Однако даже в этом случае голод длится не более трех дней и проводится под строгим контролем в стационарных условиях с поддержанием уровня электролитов в крови через капельницы», — объяснила она.

При этом самостоятельные попытки оздоровиться с помощью голодания могут привести к необратимым последствиям для здоровья, уверяет Кардашова. Она объяснила, что без контроля врача эта методика может привести к нарушению обмена веществ, включая распад белков и повреждение мышц и органов. Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, длительное голодание может ослабить иммунитет, ухудшить состояние внутренних органов и вызвать нарушение работы сердца, почек и печени.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

Помимо этого, обратила внимание Кардашова, голодание может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения — анорексии, булимии. В повседневной жизни для поддержания здоровья и снижения веса она порекомендовала прибегать к более безопасным методам — правильному питанию, физической активности, контролю за своим эмоциональным состоянием.

Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что калорийность завтрака должна составлять около 35 процентов от общего рациона. По ее словам, полный отказ от еды по утрам грозит набором лишнего веса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп хочет ослабить санкции против России. На что он еще готов ради мира на Украине?

      Российские УК предложили лишать лицензии за плохую уборку снега

      Российский тренер по боксу оказался подозреваемым в создании ОПГ из 2000-х

      Следователи завершили расследование дела о растрате в отношении экс-депутата Госдумы

      Цена одного драгоценного металла достигла максимума с середины декабря

      Москвичам рассказали о погоде на Крещение

      На Украине усомнились в завершении конфликта и проведении выборов в 2025 году

      Отца четверых детей высадили из самолета из-за надписи на толстовке

      В Кремле раскрыли сроки телефонного разговора Путина и Трампа

      Женщина потеряла ребенка после родов и спустя 18 лет нашла в его могиле чужие останки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше