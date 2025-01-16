Врач привела веский аргумент в пользу ношения перчаток зимой

Терапевт Куприна: Отказ от перчаток зимой может вызвать обострение артрита

Зимой нужно носить перчатки, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, заявила терапевт Светлана Куприна. Веские аргументы в пользу защиты рук в холодное время года она привела в разговоре с «Известиями».

Прежде всего врач посоветовала носить зимой перчатки для профилактики обморожения и появления проблем с чувствительностью пальцев. Если не защищать руки в холодное время года, может произойти обострение таких хронических заболеваний, как артрит.

Помимо этого, отказ от ношения перчаток может вызвать синдром Рейно и снижение местного иммунитета, предупредила Куприна. По ее словам, особенно опасно переохлаждение рук для людей с заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом.

Вредит холод и коже рук, продолжила терапевт. Из-за воздействия низких температур она пересыхает, трескается, появляются заусенцы. Без своевременного увлажнения и питания увеличится риск преждевременного старения кожи рук, уточнила она. «Не стоит забывать и о профессиональных рисках, включающих в себя снижение мелкой моторики, ухудшение координации движений, временную потерю чувствительности, что критично для людей, работающих с мелкими деталями, музыкантов, мастеров декоративно-прикладного творчества», — добавила врач.

Ранее невролог Татьяна Виноградова назвала постоянно холодные ноги признаком нескольких болезней. Особенно опасно, если подобный симптом сопровождается онемением, покалыванием в различных частях тела, снижением веса, тахикардией и головокружением, рассказала врач.