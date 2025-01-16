Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:19, 16 января 2025Забота о себе

Врач привела веский аргумент в пользу ношения перчаток зимой

Терапевт Куприна: Отказ от перчаток зимой может вызвать обострение артрита
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Зимой нужно носить перчатки, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, заявила терапевт Светлана Куприна. Веские аргументы в пользу защиты рук в холодное время года она привела в разговоре с «Известиями».

Прежде всего врач посоветовала носить зимой перчатки для профилактики обморожения и появления проблем с чувствительностью пальцев. Если не защищать руки в холодное время года, может произойти обострение таких хронических заболеваний, как артрит.

Помимо этого, отказ от ношения перчаток может вызвать синдром Рейно и снижение местного иммунитета, предупредила Куприна. По ее словам, особенно опасно переохлаждение рук для людей с заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Вредит холод и коже рук, продолжила терапевт. Из-за воздействия низких температур она пересыхает, трескается, появляются заусенцы. Без своевременного увлажнения и питания увеличится риск преждевременного старения кожи рук, уточнила она. «Не стоит забывать и о профессиональных рисках, включающих в себя снижение мелкой моторики, ухудшение координации движений, временную потерю чувствительности, что критично для людей, работающих с мелкими деталями, музыкантов, мастеров декоративно-прикладного творчества», — добавила врач.

Ранее невролог Татьяна Виноградова назвала постоянно холодные ноги признаком нескольких болезней. Особенно опасно, если подобный симптом сопровождается онемением, покалыванием в различных частях тела, снижением веса, тахикардией и головокружением, рассказала врач.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Брэд Питт предостерег женщин от переписок с «Брэдом Питтом»

      В России сочли жалкой подачкой допуск фигуристов до Олимпиады-2026

      Молодой человек впервые поехал за границу без родителей и едва не лишил жизни двух детей

      МакSим призналась в угоне машины и страшном ДТП

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше