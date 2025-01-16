Захарова похвалила Рютте за слова о необходимости изучения русского языка

Захарова: Рютте сказал правильную вещь, что нужно учить русский язык

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал правильную вещь о том, что нужно учить русский язык. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хочу посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты ВВП своих стран, как хотите (...). Может Рютте, как те самые сломанные часы, которые, несмотря на то, что не работают, два раза в сутки показывают точное время. Он ведь сказал правильную вещь: учите русский язык», — отметила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что учить русский язык «нужно не из страха, а для самообогащения». Она добавила, что Россия поможет выучить язык всем желающим и что «МИД окажет содействие всем» в этом вопросе.

Ранее Рютте заявил, что страны Европейского союза (ЕС) будут через пять лет учить русский язык, если не повысят траты на оборону выше нынешней планки — 2 процента от ВВП. При этом Рютте добавил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был «много раз прав», когда требовал повышения расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.