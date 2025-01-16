Жена шефа Ивлева раскрыла вес после похудения на кадрах в бикини

Жена шефа Ивлева Валерия рассказала, что весит 53 килограмма после похудения

Телеведущая и жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия раскрыла свой вес после похудения на кадрах в купальнике. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина разместила ролик, на котором предстала в коричневом бикини, демонстрируя рельефное тело. При этом она ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались параметрами ее тела.

Так, звезда рассказала, что весит 53 килограмма при росте 170 сантиметров. «Параметры: 92/65/90. И это не волшебство, а поставленная цель. Ну и, конечно, это выбор правильно питаться и заниматься спортом. Активный образ жизни и дисциплина», — заключила Ивлева.

В октябре 2024 года жена Ивлева раскрыла секрет стройности. Телеведущая заметила, что ее организм сам отказался от продуктов животного происхождения — причиной послужил стресс.