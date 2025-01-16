Женщина устроила съемки полностью голой на улице при десятках прохожих

В Мексике арестовали женщину, которая устроила откровенные съемки у знаменитого арт-объекта. Об этом пишет Daily Mail.

30-летнюю Ольгу Ларреа из Мехико задержали в городе Ла-Пас, штат Южная Нижняя Калифорния в субботу, 11 января, после того, как она с фотографом устроила акцию у местной достопримечательности — скульптуры «Жемчужина», изображающей раскрытую раковину моллюска с жемчужиной внутри.

После того как спутник Лорреа установил камеру напротив скульптуры, она забралась на нее, полностью разделась и стала позировать. При этом вокруг находились прохожие, а по улице проезжали десятки машин. Фотосессию снял на видео один из очевидцев. Через некоторое время Лорреа попросила вернуть ей платье, оделась и слезла с «Жемчужины».

К ней сразу же подошли полицейские и арестовали. Женщине пришлось заплатить штраф в размере 3,3 тысячи мексиканских песо (16,6 тысячи рублей). Позже Лорреа опубликовала откровенные снимки на своей странице в социальной сети, но затем удалила их. Более того, женщина объявила себя нудисткой и написала, что «ее арестовали за только то, что она существует». «Нагота никого не оскорбляет, она естественна. Давайте прекратим стыдить друг друга, вернем себе свободу», — написала Лорреа.

При этом комментаторы под постом нудистки заявили, что ей следует обнажаться там, где это разрешено, а полиции следовало бы применить к ней более жесткие санкции.

В июле 2024 года в Великобритании прохожие вызвали полицию, когда заметили полностью голого маляра во дворе у жительницы города Мидлтон. Позже выяснилось, что он работает обнаженным с разрешения хозяйки.

