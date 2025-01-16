Жители Подмосковья пожаловались на появившуюся между городами незаконную платную дорогу

В Подмосковье жители пожаловались на платную дорогу

Жители Московской области пожаловались на платную дорогу, появление которой они считают незаконным. Их обращение опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах показан проезд по участку автодороги между городами Дзержинский и Лыткарино, для использования которой необходимо оплатить 250 рублей. Протяженность дороги составляет около полутора километров.

Местные жители утверждают, что плата взимается незаконно. Также они обвинили правоохранителей в неспособности изменить ситуацию. В связи с этим россияне обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В январе стало известно о планах построить под Москвой новую платную дорогу. Дублер Егорьевского шоссе будет связывать МКАД и ЦКАД на восточном направлении. В целом в России отмечается повышение востребованности платных автомагистралей.