Брат Нурмагомедова призвал Двалишвили вернуться в Грузию

Боец UFC Умар Нурмагомедов призвал Мераба Двалишвили вернуться из США в Грузию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов на пресс-конференции UFC 311 призвал Мераба Двалишвили вернуться из США в Грузию. Запись доступна на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Нурмагомедов посоветовал сопернику вернуться на родину и сделать жизнь земляков лучше. Двалишвили объяснил, что приехал в США, чтобы осуществить мечту. «В Штатах я могу жить скромно, а в Грузии меня все знают, не могу нормально пойти в зал. Вернусь, когда буду старше, но сейчас нужно работать, и для этого США — лучшая страна», — заявил он.

Умар Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и Двалишвили встретятся во втором по значимости поединке UFC 311. Россиянин впервые поборется за титул в легчайшем весе, а грузин в первый раз будет защищать пояс.

Нурмагомедов остается непобежденным — он выиграл все 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили 18 побед при четырех поражениях.