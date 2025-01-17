Сенатор Джабаров: Британия решила получить новую колонию в лице Украины

Великобритания решила получить новую колонию в лице Украины, подписав соглашение о столетнем партнерстве, полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он также счел заключение подобных договоров смешным.

Заключение соглашения о столетнем партнерстве между странами — полнейший бред, убежден сенатор. «Говорить о каким-то столетнем соглашении между Украиной и Великобританией смешно. Кто из них останется через 100 лет на карте мира? Вообще непонятно, сохранятся ли они как суверенные государства», — прокомментировал он.

По его мнению, Британия решила вернуться в колониальное прошлое и получить новую колонию в лице Украины. «Все свои колонии она уже растеряла по миру. Ее погнали с Ближнего Востока, из Индии, везде. Вот она решила найти дурачков в виде наших соседей украинцев, подобрать их под свою корону, сделать колонией», — поделился Джабаров.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что, подписав соглашение, украинский лидер Владимир Зеленский сдал страну в британское рабство.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Отмечается, что подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

