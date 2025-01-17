В России отреагировали на признание молдавской дочки «Газпрома» долга перед Москвой

Депутат Ананских допустил выплату молдавской дочкой «Газпрома» долга перед РФ

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских допустил выплату молдавским АО «Молдовагаз» (дочерняя компания «Газпрома») долга перед Москвой. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на признание компанией задолженности в размере 709 миллионов долларов.

Ранее глава молдавского «Молдовагаза», контрольным пакетом акций которого владеет «Газпром», Вадим Чебан признал исторический долг перед головной компанией в размере 709 миллионов долларов. По его словам, есть все документы и акты сверок, подтверждающие требования Москвы, задолженность присутствует в бухгалтерском учете. Чебан уточнил, что речь идет о долге 1990-х и 2000 годов, а также периода с 2010-го по 2014 год. В части текущих платежей все оплачивается уже много лет.

«Думаю, что этот долг будет выплачен. Вряд ли это будет сделано в ближайшие сроки, но это большая победа "Газпрома" в том, что он настаивал на долге, от которого Молдавия долго отказывалась. Пока "Газпром" не приостановил поставки, они продолжали отказываться от этого долга. Это шаг вперед в решении этой проблемы», — объяснил Ананских.

Поставки природного газа «Газпромом» в Молдавию по действующему контракту прекратились с 1 января по причине завершения действия договора на транзит российского газа с Украиной, переподписывать который Киев не планирует.

По словам премьер-министра Молдавии, в настоящее время власти республики ищут юристов для подачи иска к «Газпрому» в международный арбитраж.