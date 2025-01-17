Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 17 января 2025Мир

Госсекретарь США сделал признание во время прощального обращения

Блинкен заявил, что США сталкиваются с огромным количеством сложных проблем
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за все годы своей службы не видел большего числа сложных проблем, с которыми в настоящий момент сталкивается страна. Он высказался об этом в ходе своего прощального обращения к сотрудникам госдепартамента.

«За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного — большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем», — признался он.

По его словам, вызовы, с которыми сталкиваются Штаты, развиваются с огромной скоростью. «Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован», — резюмировал американский госсекретарь.

Ранее Блинкен рассказал, что будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

      Российские коммунальщики заплатят сотни тысяч рублей за упавшую в яму с золой школьницу

      В США напомнили об ошибках Запада насчет России

      Иностранные футболисты бегут из России. За последнюю неделю на сборы не явились четыре игрока

      При взрыве газа в жилом доме в российском городе погиб человек

      Госсекретарь США сделал признание во время прощального обращения

      В Британии опубликовали выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера

      Путин рассказал о прозвище главы МИД СССР Громыко

      Фицо возмутился приглашением Зеленского в Киев

      В пожаре в Нижегородской области спасли семерых человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше