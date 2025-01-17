Госсекретарь США сделал признание во время прощального обращения

Блинкен заявил, что США сталкиваются с огромным количеством сложных проблем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за все годы своей службы не видел большего числа сложных проблем, с которыми в настоящий момент сталкивается страна. Он высказался об этом в ходе своего прощального обращения к сотрудникам госдепартамента.

«За свой опыт, за более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного — большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем», — признался он.

По его словам, вызовы, с которыми сталкиваются Штаты, развиваются с огромной скоростью. «Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован», — резюмировал американский госсекретарь.

Ранее Блинкен рассказал, что будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине.