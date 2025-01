Из желудка четырехлетней девочки с синдромом Рапунцель извлекли огромный ком волос

В Непале из желудка четырехлетней девочки извлекли огромный ком волос

В Непале врачи удалили из желудка четырехлетней девочки с синдромом Рапунцель огромный ком волос. Об этом сообщает Need To Know.

Ребенок попал в больницу с жалобами на тошноту, отсутствие аппетита и боли в животе, которые продолжались неделю. При обследовании врачи обнаружили, что в желудке девочки находится ком волос. Он полностью заполнил желудок и распространился в тонкий кишечник. Родители маленькой пациентки рассказали, что она неожиданно начала есть собственные волосы за две недели до госпитализации. Также выяснилось, что в семье нет других примеров расстройств пищевого поведения.

Врачам клиники в Катманду пришлось провести операцию, чтобы извлечь ком из желудка ребенка. Пациентку обследовали психиатры на предмет расстройств, связанных с вырыванием и поеданием волос — трихотилломании и трихофагии. При этом уточняется, что после родители не приводили ее для дополнительных тестов.

Синдром Рапунцель — редкое состояние, при котором у пациентов, поедающих свои волосы, ком полностью заполняет желудок и проникает в кишечник. Всего в мире было зафиксировано не более сотни подобных случаев.

В 2023 году сообщалось, что из желудка 22-летней жительницы подмосковного Раменского извлекли 45-сантиметровый ком слипшихся волос. Девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в животе и тошноту.