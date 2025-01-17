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17:54, 17 января 2025Культура

Культового рэпера арестовали за избиение помощника

Рэпер Баста Раймс был арестован после нападения на собственного помощника
Андрей Шеньшаков
Баста Раймс

Баста Раймс. Фото: CraSH / Globallookpress.com

Культовый рэпер Тревор Джордж Смит-младший, известный под псевдонимом Баста Раймс, ударил своего помощника. Об этом сообщает издание The New York Post.

По информации источника, автор хита I Know What You Want напал на собственного сотрудника по имени Дэшиел Гейблс за то, что тот разговаривал по телефону на рабочем месте. По версии полиции, Баста несколько раз ударил 50-летнего мужчину в лицо, из-за чего у него опух левый глаз.

Известно, что драка произошла в элитном жилом комплексе J Condominium в Бруклине, Нью-Йорк. При этом Раймс сам пришел в полицейский участок, чтобы сдаться правоохранителям. Поначалу его арестовали, но после проведения беседы музыканта отпустили, взяв у него показания.

Пострадавший от рук рэпера Гейблс намерен засудить бывшего работодателя и пока отказывается говорить с журналистами, ссылаясь на тайну следствия. «Может быть, позже я все расскажу. Но сейчас я не могу вот так просто испортить дело, бро. Оно того не стоит. Это статья в газете, а не семь миллионов долларов. Я не хочу так рисковать, извини», — заявил Дэшиел.

Ранее стало известно, что Баста Раймс рассказал о причинах проблем с дыханием. По словам рэпера, он едва не потерял голос из-за полипов.

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