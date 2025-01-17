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15:03, 17 января 2025Россия

Минобороны подтвердило новую попытку удара ВСУ по России ракетами ATACMS

Минобороны: ВСУ 16 января выпустили по Белгородской области шесть ракет ATACMS
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области американскими ракетами ATACMS. Информацию об этом журналистам подтвердили в Минобороны России.

Попытка атаки была предпринята в четверг, 16 января. В ведомстве заявили, что все оперативно-тактические ракеты производства США удалось сбить. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», — говорится в сообщении ведомства. Других данных о попытке атаки ВСУ там не привели.

Вечером 16 января Shot сообщил об ударе ВСУ по Белгородской области ракетами ATACMS. Тогда приводились данные, согласно которым упавшие на землю осколки от сбитых баллистических ракет повредили несколько зданий.

До этого Украина выпустила баллистические ракеты по территории России 14 января — тогда над Брянской областью сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, Storm Shadow тогда перехватили и над Черным морем.

ЖЗЛ
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