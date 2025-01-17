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20:16, 17 января 2025Мир

НАТО, США и Украину не упомянули в договоре России и Ирана

В договоре о партнерстве России и Ирана не упомянули НАТО, США и Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Договоре о стратегическом партнерстве России и Ирана не упомянуты НАТО, США, Украина, а также иные государства и блоки. Соответствующий текст Договора, состоящего из 447 статей, доступен на официальном сайте Кремля.

В документе также отсутствуют упоминания каких-либо военных конфликтов. Кроме того, договор не включает пункт о взаимной защите в случае нападения на страну-подписанта.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Москва не намерены создавать военный альянс, подписывая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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