НАТО, США и Украину не упомянули в договоре России и Ирана

В договоре о партнерстве России и Ирана не упомянули НАТО, США и Украину

В Договоре о стратегическом партнерстве России и Ирана не упомянуты НАТО, США, Украина, а также иные государства и блоки. Соответствующий текст Договора, состоящего из 447 статей, доступен на официальном сайте Кремля.

В документе также отсутствуют упоминания каких-либо военных конфликтов. Кроме того, договор не включает пункт о взаимной защите в случае нападения на страну-подписанта.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Москва не намерены создавать военный альянс, подписывая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.