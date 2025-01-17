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11:29, 17 января 2025Экономика

Прибыль Сбера за 2024 год подсчитали

ТАСС: Чистая прибыль Сбера за 2024 год выросла до 1,56 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

За минувший год чистая прибыль Сбера выросла на 4,6 процента, до 1,56 триллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы этой кредитной организации.

В последний месяц зимы 2024 года Сбер заработал 117,6 миллиарда рублей чистой прибыли. Рост оценивается в 1,7 процента год к году.

Чистые процентные доходы за год увеличились на 12,4 процента, до 2,6 триллиона рублей, а чистые комиссионные — на 4,2 процента, до 746,4 миллиарда рублей.

Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году чистая прибыль российских банков будет в диапазоне от 3,6 триллиона до 4,1 триллиона рублей. А по итогам 2024 года она, вероятнее всего, преодолеет отметку в четыре триллиона рублей. Это очередной рекорд.

Также есть мнение, что некоторые кредитные организации России могут оказаться в сложном положении на фоне высокой ключевой ставки. Желающих брать кредит все меньше, а значит у банков сужаются возможности увеличивать доход. Речь в данном случае идет о малых и средних.

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