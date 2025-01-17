Прибыль Сбера за 2024 год подсчитали

За минувший год чистая прибыль Сбера выросла на 4,6 процента, до 1,56 триллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы этой кредитной организации.
В последний месяц зимы 2024 года Сбер заработал 117,6 миллиарда рублей чистой прибыли. Рост оценивается в 1,7 процента год к году.
Чистые процентные доходы за год увеличились на 12,4 процента, до 2,6 триллиона рублей, а чистые комиссионные — на 4,2 процента, до 746,4 миллиарда рублей.
Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году чистая прибыль российских банков будет в диапазоне от 3,6 триллиона до 4,1 триллиона рублей. А по итогам 2024 года она, вероятнее всего, преодолеет отметку в четыре триллиона рублей. Это очередной рекорд.
Также есть мнение, что некоторые кредитные организации России могут оказаться в сложном положении на фоне высокой ключевой ставки. Желающих брать кредит все меньше, а значит у банков сужаются возможности увеличивать доход. Речь в данном случае идет о малых и средних.