Россиян предупредили о «бомбе» из-за ипотеки с низким взносом

Финансист Мехтиев счел риском для рынка недвижимости ипотеку с низким взносом

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил агентству «Прайм», что главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет.

По его словам, такая активность вызвала рост продаж жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. При ухудшении финансового положения заемщиков цена такого жилья, как правило, не покрывает невыплаченный остаток по займу. «Это создает риски "тикающей бомбы" для банков, специализирующихся на подобных продуктах», — отметил Мехтиев.

По его словам, осознавая это, Банк России постепенно уменьшал количество ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. С января этого года вступил в силу стандарт ипотечного кредитования, который вводит дополнительные ограничения, направленные на защиту как заемщиков, так и банков.

Ранее в Российской гильдии риелторов спрогнозировали, что в 2025 году в России подешевеют квартиры в старых панельных домах и новостройки на стадии котлована.