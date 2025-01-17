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12:46, 17 января 2025Силовые структуры

Участвовавшие в атаке на Курскую область четверо украинских военных предстанут перед судом

СК: Завершено дело о терактах в Курской области в отношении четырех военных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fermin Torrano / Anadolu / Getty Images

Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых украинских военнослужащих, участвовавших в атаке на Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Перед судом предстанут взятые в плен 13 августа 2024 года в ходе боевых действий военнослужащие 11 отдельного батальона 22 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Антон Фурдаленко, Сергей Завацький, Василий Таран и Руслан Саввакис. Им вменяется совершение терактов на территории Курской области.

По данным следствия, 8 августа 2024 года Фурдаленко, Завацький, Таран и Саввакис, вооруженные автоматами АК-74, ручными противотанковыми гранатометами иностранного производства РПГ-7 и взрывными устройствами, незаконно пересекли российскую границу. В Суджанском и Кореневском районах Курской области они запугивали местных жителей, угрожая убийством, захватывали их дома и транспорт, а также открывали стрельбу по российским военным и населению.

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14 января сообщалось, что суд вынес приговор в отношении семи бойцов ВСУ за совершение терактов в Курской области. Им назначили от 15 до 16 лет колонии строгого режима.

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