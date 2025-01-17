В Госдуме предложили учитывать одну оценку при поступлении в вуз

Депутат ГД Аксененко предложил учитывать оценку по истории при поступлении в вуз

При поступлении в высшие учебные заведения необходимо учитывать оценку выпускников по истории. С таким предложением депутат Госдумы Александр Аксененко обратился к зампреду правительства Дмитрию Чернышенко, пишет РИА Новости.

В обращении также предлагается установить минимальный проходной балл по истории для поступления на ряд направлений подготовки. Это дополнительно подчеркнет значимость предмета, уверен парламентарий.

Аксененко привел данные, согласно которым Единый государственный экзамен по истории (ЕГЭ) сдают только 12 процентов школьников. Сам предмет школьники знают слабо из-за подготовки к выпускным экзаменам и «зацикленности» на других предметах. А новейшая история России при этом изучается в 10 и 11 классах учебных заведений, подчеркнул он.

«В бешеной подготовке к ЕГЭ школьники просто физически не успевают уделить время "ненужным" для поступления предметам. Об этом говорят и учителя, и родители. А потом в интернете мы смотрим для кого-то очень веселые ролики, где взрослые люди не могут ответить на вопросы, кто такой Сталин и когда началась Великая Отечественная война», — заключил депутат.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в ВУЗы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Согласно ему, абитуриента обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не имеет ничего общего с той, на которую он планирует поступить в вузе. В Минобрнауки такую идею поддержали. Там обосновали свою позицию тем, что россияне стали поступать в колледж «не для получения знаний по профессии, а для дальнейшего поступления в вузы в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки».