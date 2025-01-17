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11:01, 17 января 2025Спорт

В НХЛ ответили на вопрос о неловкости из-за погони россиянина Овечкина за рекордом Гретцки

Беттмэн о погоне Овечкина за рекордом: Он играет за «Вашингтон», не за Россию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил на вопрос о неловкости из-за того, что побить рекорд Уэйна Гретцки может российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Комментарий представителя лиги приводит Sportsnet.

«Насколько нам известно, он играет за "Вашингтон". Он не играет за Россию», — заявил Беттмэн. Комиссионер подчеркнул, что чествование Овечкина — это свидетельство уважения к нему и клубу.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (874). Отставание от рекордсмена по этому показателю Гретцки составляет 20 шайб.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх-2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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