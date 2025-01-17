В Раде рассказали об обмане властей с «гигаваттом Зеленского»

Депутат Рады Железняк: «Гигаватт Зеленского» реализован лишь на 13 процентов

План президента Украины Владимира Зеленского по строительству объектов генерации электроэнергии мощностью в один гигаватт до конца 2024 года реализован лишь на 13 процентов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале со ссылкой на ответ Национальной энергетической корпорации Украины «Укрэнерго».

«Никакого гигаватта даже близко нет. Даже половины. Выходит 13% от этого!» — подчеркнул депутат.

Железняк рассказал об обмане властей с «гигаваттом Зеленского» и указал на неоднократные заявления министерства энергетики Украины о выполнении плана. Как отмечается, за 2024 год в строй были введены энергообъекты общим объемом генерации в 133 мегаватт. Политик добавил, что эксперты и СМИ подвергали сомнению реализацию обещания Зеленского.

Ранее Железняк сообщил о выполнении энергетического плана Зеленского на 10 процентов. Он добавил, что в настоящий момент украинской власти удалось лишь украсть побольше средств.