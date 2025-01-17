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17:57, 17 января 2025Экономика

В России отреагировали на призыв Орбана «выбросить санкции в окно»

Силуанов о призыве Орбана по поводу санкций: Мы готовы к любому развитию событий
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отреагировал на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Евросоюзу «выбросить санкции в окно». Комментарий опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

В ответ на вопрос, разделяет ли он оптимизм европейского политика, российский министр указал на то, что бюджетные планы страны верстались исходя из того, что ситуация будет непростая.

«Если это удастся — выбросить в окно все санкции - будет замечательно, но мы готовы к любому развитию событий, мне кажется, это важно с точки зрения бюджетного планирования, бюджетной стратегии», — сказал Силуанов.

В пятницу Орбан заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа начинается новая эпоха, и ЕС необходимо приспособиться к изменившейся ситуации, установив отношения с Россией.

Говоря о возможной отмене антироссийских санкций новой администрацией Белого дома, в Госдуме ранее предположили, что в этом вопросе в США будут руководствоваться интересами бизнеса. «В Штатах, в принципе, санкции работают именно в интересах коммерции, политика уже вторична», — подчеркнул депутат Госдумы Алексей Чепа.

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