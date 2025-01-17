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15:25, 17 января 2025Забота о себе

Врач перечислила несложные правила защиты от вирусных инфекций

Врач Уланкина призвала соблюдать правила гигиены для защиты от вирусных инфекций
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Кандидат медицинских наук, врач Ольга Уланкина перечислила россиянам несколько несложных правил защиты от вирусных инфекций. Ее слова передает издание RT.

Уланкина обратила внимание, что COVID-19, РС-вирус и вирусы гриппа распространяются примерно одинаково, в основном — воздушно-капельным путем. В связи с этим меры защиты от них примерно одинаковы. Прежде всего врач призвала россиян соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку.

Также, по словам Уланкиной, желательно избегать мест скопления народа. Если сделать это невозможно, в общественных местах и транспорте необходимо надевать защитную маску. «От гриппа и коронавирусной инфекции существуют вакцины. Вакцинация не защищает на 100 процентов от заболевания, но гарантированно предохраняет от развития тяжелых осложнений», — заявила врач.

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Помимо этого, эксперт отметила, что норовирусы чаще всего передаются от человека к человеку фекально-оральным путем, то есть через плохо вымытые овощи и фрукты, бытовые предметы, зараженную воду, рукопожатия и объятия с зараженным человеком. В этом случае мерой профилактики также является тщательное соблюдение правил гигиены, заключила врач.

Ранее Уланкина оценила вероятность эпидемии нового штамма COVID-19 в России. Она заверила, что нет поводов говорить о новой эпидемии.

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