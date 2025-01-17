Врач перечислила несложные правила защиты от вирусных инфекций

Врач Уланкина призвала соблюдать правила гигиены для защиты от вирусных инфекций

Кандидат медицинских наук, врач Ольга Уланкина перечислила россиянам несколько несложных правил защиты от вирусных инфекций. Ее слова передает издание RT.

Уланкина обратила внимание, что COVID-19, РС-вирус и вирусы гриппа распространяются примерно одинаково, в основном — воздушно-капельным путем. В связи с этим меры защиты от них примерно одинаковы. Прежде всего врач призвала россиян соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку.

Также, по словам Уланкиной, желательно избегать мест скопления народа. Если сделать это невозможно, в общественных местах и транспорте необходимо надевать защитную маску. «От гриппа и коронавирусной инфекции существуют вакцины. Вакцинация не защищает на 100 процентов от заболевания, но гарантированно предохраняет от развития тяжелых осложнений», — заявила врач.

Помимо этого, эксперт отметила, что норовирусы чаще всего передаются от человека к человеку фекально-оральным путем, то есть через плохо вымытые овощи и фрукты, бытовые предметы, зараженную воду, рукопожатия и объятия с зараженным человеком. В этом случае мерой профилактики также является тщательное соблюдение правил гигиены, заключила врач.

Ранее Уланкина оценила вероятность эпидемии нового штамма COVID-19 в России. Она заверила, что нет поводов говорить о новой эпидемии.