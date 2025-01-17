Кардиолог Ерусланова: Отказ от завтрака увеличивает риск инфаркта и инсульта

Выявлена взаимосвязь между отказом от завтрака и риском инфаркта, инсульта и других заболений сердечно-сосудистой системы. Об этом кардиолог, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова рассказала изданию KP.RU.

Врач объяснила, что часто люди пропускают завтрак из-за нехватки времени или стресса. В ситуациях, когда человек по этим причинам регулярно пропускает прием пищи, увеличивается выработка гормона кортизола, при избытке которого в организме начинается воспалительный процесс и стимулируется рост атеросклеротических бляшек. Оба эти фактора увеличивают риск инсульта и инфаркта, предупредила Ерусланова.

В то же время, как отметила кардиолог, если человек осознанно отказывается от утреннего приема пищи, потому что, например, придерживается интервального голодания, эта ситуация не станет для организма стрессовой, соответственно, описанный механизм не сработает и вероятность проблем с сердцем и сосудами не возрастет. Несмотря на это Ерусланова рекомендовала все же не пропускать завтрак и в целом более сознательно относиться к питанию в течение дня.

Ранее кардиолог Евгения Еремина назвала безопасную для людей после инфаркта дозу кофе. По ее словам, одна-две чашки кофе в день не причинят вреда страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.