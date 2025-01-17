Жена шефа Ивлева показала лицо без макияжа

Жена шефа Ивлева Валерия показала лицо без макияжа

Телеведущая и жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия показала естественную внешность. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная шеф-повала разместила серию роликов, на которых предстала в кабинете косметога без макияжа, демонстрируя натуральное лицо. При этом женщина рассказала, что намерена сделать инъекции ботокса, скорректировать контур губ и прибегнуть к нитевому лифтингу.

Кроме того, Ивлева призналась, что ходила на консультацию к пластическому хирургу, который предсказал, какие операции ей предстоит сделать с годами. Так, телеведущая заявила, что в будущем планирует сделать круговую подтяжку.

Ранее в январе жена шефа Ивлева раскрыла вес после похудения на кадрах в бикини. Звезда рассказала, что весит 53 килограмма при росте 170 сантиметров.