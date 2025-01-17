Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:42, 17 января 2025Ценности

Жена шефа Ивлева показала лицо без макияжа

Жена шефа Ивлева Валерия показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @valeriya__ivleva

Телеведущая и жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия показала естественную внешность. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная шеф-повала разместила серию роликов, на которых предстала в кабинете косметога без макияжа, демонстрируя натуральное лицо. При этом женщина рассказала, что намерена сделать инъекции ботокса, скорректировать контур губ и прибегнуть к нитевому лифтингу.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Кроме того, Ивлева призналась, что ходила на консультацию к пластическому хирургу, который предсказал, какие операции ей предстоит сделать с годами. Так, телеведущая заявила, что в будущем планирует сделать круговую подтяжку.

Ранее в январе жена шефа Ивлева раскрыла вес после похудения на кадрах в бикини. Звезда рассказала, что весит 53 килограмма при росте 170 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в попытке устрашения самолета-разведчика

      Полицейские задержали охранника ТЦ за кражу ноутбука у уснувшего в туалете россиянина

      Следственный комитет предъявил Моргенштерну обвинение

      В России спрогнозировали дальнейшее сокращение выпуска слабоалкогольных напитков

      Посол России оценил коньяк и икру из Приднестровья

      Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына

      Финалист шоу «Голос» описал участие в проекте словами «тяжелый опустошающий опыт»

      Жена шефа Ивлева показала лицо без макияжа

      Планы Байдена помиловать Трампа раскрыли

      Россиянам раскрыли восемь секретов долголетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше