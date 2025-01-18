В российском регионе уничтожили пять беспилотников

Тульский губернатор Миляев: Силы ПВО и средства РЭБ сбили пять беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Тульской области. Об этом сообщил губернатор релиона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил он. Миляев подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дронов по нефтебазе в Узловском районе Тульской области. Местные жители сообщили, что было слышно не менее десяти взрывов. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ).