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06:18, 18 января 2025Россия

В российском регионе уничтожили пять беспилотников

Тульский губернатор Миляев: Силы ПВО и средства РЭБ сбили пять беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Тульской области. Об этом сообщил губернатор релиона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил он. Миляев подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дронов по нефтебазе в Узловском районе Тульской области. Местные жители сообщили, что было слышно не менее десяти взрывов. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ).

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