Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области.

Ранее сообщалось, что 18 января в период с 19:00 по 20:00 по московскому времени, ПВО сбила два беспилотника в акватории Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Позднее в небе над Крымом за час сбили еще восемь беспилотников.