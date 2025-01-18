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12:30, 18 января 2025Культура

Новость об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов» опровергли

Режиссер «Гардемаринов» Дружинина опровергла новость о своей госпитализации
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актриса и режиссер кинокартины «Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина опровергла новость о своей экстренной госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова 89-летней артистки.

Информация о госпитализации Дружининой появилась ранее в Telegram-канале Mash. По данным канала, актриса якобы попала в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких.

В ноябре 2024 года в сети также появлялась информация о срочной госпитализации режиссера легендарной кинокартины. Дружинина и тогда опровергла эти слухи, заметив, что еще собирается «всех пережить».

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