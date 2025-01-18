Новость об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов» опровергли

Режиссер «Гардемаринов» Дружинина опровергла новость о своей госпитализации

Актриса и режиссер кинокартины «Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина опровергла новость о своей экстренной госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова 89-летней артистки.

Информация о госпитализации Дружининой появилась ранее в Telegram-канале Mash. По данным канала, актриса якобы попала в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких.

В ноябре 2024 года в сети также появлялась информация о срочной госпитализации режиссера легендарной кинокартины. Дружинина и тогда опровергла эти слухи, заметив, что еще собирается «всех пережить».