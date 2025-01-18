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10:21, 18 января 2025Культура

Стало известно об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов»

Mash: Режиссера «Гардемаринов» Дружинину экстренно госпитализировали
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Дружинина

Светлана Дружинина. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Режиссера легендарной кинокартины «Гардемарины, вперед!», актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

89-летняя артистка попала в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких. Прежде актриса часто жаловалась на трудности с дыханием, мокрый кашель и температуру.

Режиссер пыталась вылечиться в домашних условиях, однако спустя полторы недели ей все же вызвали скорую. Медики увезли Дружинину в состоянии средней тяжести. За несколько дней ее удалось стабилизировать.

В ноябре прошлого года уже появлялась информация о срочной госпитализации актрисы. В тот раз Дружинина опровергла слухи, заметив, что еще собирается «всех пережить».

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