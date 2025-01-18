Стало известно об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов»

Mash: Режиссера «Гардемаринов» Дружинину экстренно госпитализировали

Режиссера легендарной кинокартины «Гардемарины, вперед!», актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

89-летняя артистка попала в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких. Прежде актриса часто жаловалась на трудности с дыханием, мокрый кашель и температуру.

Режиссер пыталась вылечиться в домашних условиях, однако спустя полторы недели ей все же вызвали скорую. Медики увезли Дружинину в состоянии средней тяжести. За несколько дней ее удалось стабилизировать.

В ноябре прошлого года уже появлялась информация о срочной госпитализации актрисы. В тот раз Дружинина опровергла слухи, заметив, что еще собирается «всех пережить».