Стало известно об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов»

Режиссера легендарной кинокартины «Гардемарины, вперед!», актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
89-летняя артистка попала в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких. Прежде актриса часто жаловалась на трудности с дыханием, мокрый кашель и температуру.
Режиссер пыталась вылечиться в домашних условиях, однако спустя полторы недели ей все же вызвали скорую. Медики увезли Дружинину в состоянии средней тяжести. За несколько дней ее удалось стабилизировать.
В ноябре прошлого года уже появлялась информация о срочной госпитализации актрисы. В тот раз Дружинина опровергла слухи, заметив, что еще собирается «всех пережить».