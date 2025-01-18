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19:16, 18 января 2025Спорт

Губерниев высказался о возможной отмене двойного гражданства в России

Губерниев: Закон о запрете двойного гражданства осложнит жизнь спортсменам
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможной отмене двойного гражданства в России. Его слова приводит Sport24.

По мнению Губерниева, закон о запрете двойного гражданства может осложнить жизнь многим людям, в том числе спортсменам. Он подчеркнул, что не считает наличие второго паспорта криминалом.

«Естественно, будет соблазн у тех, кто имеет два паспорта, выбрать не российский. А что они выберут — нужно спрашивать у них, обладателей двух гражданств», — заявил Губерниев, добавив, что в такой ситуации могут оказаться многие спортсмены и деятели культуры.

Ранее о возможной отмене двойного гражданства в России порассуждал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «В любом случае во время обсуждения законопроекта будут взвешиваться все за и против», — отметил он.

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